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Hindistan polisinden Covid-19 duyarlılığını artırmak için virüs maskeli uyarı
6 saat önce
Hindistan polisinden Covid-19 duyarlılığını artırmak için virüs maskeli uyarı
Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bangalore'da, Covid-19 salgınına karşı trafik polisleri, halkın duyarlılığını artırmak için oldukça farklı bir yöntem izliyor.
Trafik polisleri, virüsün mikroskop altındaki görüntüsünden esinlenerek yaptıkları şapkaları kasklarının üzerine geçirerek, özel danslarla virüse karşı halkı duyarlı kılmak için çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:59
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