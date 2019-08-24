Hindistan polisinden Keşmir protestosuna biber gazlı müdahale

Hindistan'ın Keşmir'in özerk statüsünü ağustos ayında kaldırmasından bu yana bölge halkının gösterileri devam ediyor.



Binlerce Keşmirli sokağa çıkarak Pakistan ile Hindistan arasında 1947 yılından beri ihtilafa sebep olan bölgenin özel statüsünün iptal edilmesini protesto etti. Göstericiler Hindistan bayrağını yakarken polis biber gazı ile müdahale etti.