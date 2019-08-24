Son Dakika Haberleri: Hindistan polisinden Keşmir protestosuna biber gazlı müdahale
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Hindistan polisinden Keşmir protestosuna biber gazlı müdahale

47 dakika önce

Hindistan'ın Keşmir'in özel özerk statüsünü ağustos ayında kaldırmasından bu yana bölge halkının gösterileri devam ediyor. Binlerce Keşmirli sokağa çıkarak Pakistan ile Hindistan arasında 1947 yılından beri ihtilafa sebep olan bölgenin özel statüsünün iptal edilmesini protesto etti.

Hindistan polisinden Keşmir protestosuna biber gazlı müdahale, System.String[]

Hindistan'ın Keşmir'in özerk statüsünü ağustos ayında kaldırmasından bu yana bölge halkının gösterileri devam ediyor.


Binlerce Keşmirli sokağa çıkarak Pakistan ile Hindistan arasında 1947 yılından beri ihtilafa sebep olan bölgenin özel statüsünün iptal edilmesini protesto etti. Göstericiler Hindistan bayrağını yakarken polis biber gazı ile müdahale etti.

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Hindistan, Pakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:30 
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