Hindistan polisinden protestoculara sert müdahale - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan polisinden protestoculara sert müdahale - Son Dakika

Hindistan polisinden protestoculara sert müdahale

6 saat önce

Hindistan polisinden protestoculara sert müdahaleHindistan, (DHA)- Hindistan'da Vatandaşlık Yasası karşıtı protestolarda polis iki İslami üniversitede öğrencilere sert müdahalede bulundu.

Hindistan polisinden protestoculara sert müdahale

Hindistan, (DHA)- Hindistan'da Vatandaşlık Yasası karşıtı protestolarda polis iki İslami üniversitede öğrencilere sert müdahalede bulundu. Protestolar diğer üniversitelerde de başladı.

Hindistan'da 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası karşıtı gösterilerde, Jamia Millia İslamia Üiversitesi ve Aligarh Müslim Üniversitesi (AMU) kampüslerine müdahale eden polisin biber gazının yanı sıra gerçek mermi kullandığı ileri sürüldü. Üniversite yetkilileri ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, polisin üniversiteye zorla girdiğini, biber gazıyla müdahalede bulunduğu ve gerçek mermiyle öğrencilere ateş açması sonucu bir öğrencinin bacağından yaralandığını iddia etti. Öğrencilerin barışçıl eylemlerde bulunduğu, otobüs yakmak gibi şiddet eylemlerinin başka güçlerce itibarsızlaştırma girişimi olduğunu savundu. Jamia Millia ve AMU'da devam eden protestoların başka üniversitelerde de başladığı bildirildi.

Hindistan polisinden protestoculara sert müdahale

Hindistan, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da gergin anlar! Mahalle sakinleri polis ekiplerine 'tarihi' taşlarla saldırdı
Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı Otopsi odasında bir kadın cesediyle ilişkiye giren görevliyi polis bastı

Son Dakika Haberleri
23:18 2 çocuğun öldüğü İdlib bombardımanından yürek sızlatan görüntüler - Son Dakika
23:18 Spor medipol başakşehir - ittifak holding konyaspor maçının ardından - Son Dakika
23:15 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri - Son Dakika
23:14 DHA YURT BÜLTENİ-22 - Son Dakika
23:14 Edirne'de sis - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:24:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan polisinden protestoculara sert müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]