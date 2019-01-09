Hindistan Polisinin "Kripto Dolandırıcılığı Gözaltıları" Sürüyor

– Hindistan polisi, 70 milyon dolarlık kripto para birimi dolandırıcılığı operasyonları kapsamında, geçen yılki üç kişinin ardından bir kişiyi daha gözaltına aldı.

– Hindistan polisi, 70 milyon dolarlık kripto para birimi dolandırıcılığı operasyonları kapsamında, geçen yılki üç kişinin ardından bir kişiyi daha gözaltına aldı.



Hindistan'da piyasa sürdükleri Money Trade Coin (MTC) adlı kripto para birimiyle 25 binden fazla yatırımcıyı dolandıran ve Flintstone Group adı altında eylemler yapan dolandırıcılardan geçen yıl şirketin direktörü Amit Lakhanpal ve baş muhasebecisi Sachin Shelar'ın da aralarında bulunduğu üç gözaltının ardından, Delhi polisi söz konusu suçlular için çalışan tahsilatçı Rohit Kumar'ı da gözaltına aldı.



Dolandırıcılar, yatırımcıları kripto projelerinin güvenilir olduğuna ikna etmek için sahte Maliye Bakanlığı kartları çıkarmış, uluslararası etkinliklere katılmış ve kripto para birimlerine olan sert yaklaşımları sebebiyle Delhi Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.



Söz konusu olayın ortaya çıkmasının ardından şirket kapatılırken, Lakhanpal ve Shelar'ın geçen yıl gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı ve şu an nerede olduklarının bilinmediği belirtildi. - İstanbul

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