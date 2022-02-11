Hindistan: Quad, bölgede daha fazla barış ve ekonomik refah için birlikte çalışacak - Son Dakika

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan'dan oluşan "Quad İttifakı"nın, Hint-Pasifik bölgesinde barışı, istikrarı ve ekonomik refahı artırmak için birlikte çalıştığını söyledi.

Ani News'te yer alan habere göre, 4 ülkenin Dışişleri Bakanları, Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Quad Bakanlar Zirvesinde iş birliği konularını ele aldı.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Jaishankar, ittifak dörtlüsü arasındaki güçlü etkileşimlere değinerek, Hint-Pasifik konusundaki ortak vizyonunun geliştirilmesini amaçlayan bir gündem inşa ettiklerini belirtti.

Jaishankar, çağdaş sorunları ortak çabayla ele alarak Hint-Pasifik bölgesinde daha fazla barış, istikrar ve ekonomik refah için birlikte çalışmaya hevesli olduklarını kaydetti.

Güneydoğu Asya İşbirliği Örgütü (ASEAN) ile güçlü ilişkilerin önemine değinen Jaishankar, "Bu bağlamda, bölgede barışı, istikrarı ve refahı koruma çabalarını sürdüren ASEAN üyesi müttefiklerimizi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Jaishankar, 4 ülkenin, terörizm gibi ortak küresel tehditleri değerlendirme, denizcilik alanı farkındalığını artırma ve Hint-Pasifik'teki ülkeleri siber güvenlik alanında destekleme konusundaki ortak arzusunu da memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Aşı ortaklığı

Bakanlar, 2022'nin sonuna kadar en az 1 milyar Kovid-19 aşısı teslim etmeyi hedefleyen aşı ortaklığının Hindistan'daki Biological E LTD tesisinde aşı üretimini genişletmedeki hızlı ilerlemesinden memnun olduğunu söyledi.

Dört ülkenin Dışişleri Bakanlarının zirvenin ardından yaptıkları ortak açıklamada, "Kovid-19 salgının üçüncü yılına girerken, toplamda 500 milyondan fazla aşı dozu sağladık. Birlikte, dünya çapında 1,3 milyardan fazla aşı dozu bağışlama sözü verdik." ifadelerine yer verildi.

Denizcilik alanında birliktelik

Açıklamada, Quad ittifakının, denizcilik alanındaki uluslararası hukuk, barış ve güvenliğin Hint-Pasifik'in gelişiminin ve refahının temelini oluşturduğunu kabul ettiği bildirildi.

4 ülke ayrıca, deniz iletişim hatlarının emniyetini ve güvenliğini teşvik etmeye ve seyrüsefer ve uçuş özgürlüğünü sağlamak için bölgesel ortaklarla birlikte çalışmaya kararlı olduklarını kaydetti.

Açıklamada, Güney ve Doğu Çin Denizi de dahil olmak üzere denizcilik kurallarına dayalı düzene yönelik zorlukların üstesinden gelmek için Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve uluslararası hukuka bağlılığın önemine vurgu yapıldı.

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında kurulan uluslararası bir mahkeme, Temmuz 2016'da verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nin çoğunda tarihi ve ekonomik hak iddialarının yasal dayanağının olmadığını bildirmişti.

Öte yandan, zirvede, Avustralya'nın bu yılın ortalarında bir Hint-Pasifik Temiz Enerji Tedarik Zinciri Forumu'na ev sahipliği yapma önerisi memnuniyetle karşılandı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne'nin ev sahipliğindeki zirveye ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar katıldı.