Hindistan, Rahibe Teresa'nın yardım kuruluşunun yabancı fon almasına engel getirdi - Son Dakika

YENİ Hindistan hükümeti, yerel yasalarda gerekli görülen şartları karşılamadığı gerekçesiyle, Rahibe Teresa'nın kurduğu yardım kuruluşunun yabancı fon almasını engelledi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rahibe Teresa'nın 1950'de kurduğu "Hayır Misyonerleri" adlı yardım kuruluşunun yurt dışından fon almasına izin veren bir lisansı yenileme başvurusunun reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, yardım kuruluşunun yenileme başvurusu değerlendirilirken "olumsuz girdilerle" karşılaşıldığı belirtildi ancak detaylara yer verilmedi.

Hayır kuruluşu, Rahibe Teresa'nın "yoksulların en yoksulu" olarak tanımladığı dünyanın en muhtaç insanlarından bazılarına bakan yüzlerce sığınma evi işletiyor.

Hayırsever faaliyetleri nedeniyle 1979'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Rahibe Teresa, Papa Franciscus tarafından ölümünden yirmi yıl sonra 2017'de aziz ilan edildi.

Ülkede bu yıl Hristiyanlara karşı yaklaşık 40 tehdit veya şiddet vakası kaydedildi

Karar, ülkede son dönemde Hıristiyanlara yönelik artan şiddet olaylarının ardından geldi.

Hindistan Evanjelik Cemiyeti'nin bir raporuna göre, bu yıl özellikle güneydeki Karnataka eyaletinde olmak üzere ülkede Hristiyanlara karşı yaklaşık 40 tehdit veya şiddet vakası görüldü.