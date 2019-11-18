Son Dakika Haberleri: Hindistan, Rusya'dan alacağı S-400'ler için ön ödemeyi yaptı
Son Dakika Dünya Hindistan, Rusya'dan alacağı S-400'ler için ön ödemeyi yaptı - Son Dakika Dünya

Hindistan, Rusya'dan alacağı S-400'ler için ön ödemeyi yaptı

7 saat önce

Rusya Devlet Savunma Sanayi şirketi ROSTEC CEO'su Sergey Çemezov, Hindistan'ın Rusya'dan almayı planladığı 5 adet S-400 hava savunma sisteminin ücretinin bir kısmını ödediğini duyurdu

Hindistan, Rusya'dan alacağı S-400'ler için ön ödemeyi yaptı, System.String[]

Hindistan, Rusya'dan almayı planladığı 5 adet S-400 hava savunma sisteminin ücretinin bir kısmını ödedi.


Açıklama Rusya Devlet Savunma Sanayi şirketi ROSTEC CEO'su Sergey Çemezov'dan geldi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:49 
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