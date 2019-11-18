Son Dakika › Dünya › Hindistan, Rusya'dan alacağı S-400'ler için ön ödemeyi yaptı - Son Dakika Dünya
Hindistan, Rusya'dan alacağı S-400'ler için ön ödemeyi yaptı
7 saat önce
Rusya Devlet Savunma Sanayi şirketi ROSTEC CEO'su Sergey Çemezov, Hindistan'ın Rusya'dan almayı planladığı 5 adet S-400 hava savunma sisteminin ücretinin bir kısmını ödediğini duyurdu
Hindistan, Rusya'dan almayı planladığı 5 adet S-400 hava savunma sisteminin ücretinin bir kısmını ödedi.
Açıklama Rusya Devlet Savunma Sanayi şirketi ROSTEC CEO'su Sergey Çemezov'dan geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:49
Türk askerleriyle birlikte devriye atan Rus komutan, YPG paçavrasıyla görüntülendi Dipsiz Göl yeniden su tutar mı? Profesör Bektaş, gölün artık doğal olmayacağını söyledi Suriye'de devriye atan Türk askerlerine teröristler molotof kokteyl ile saldırdı Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı