Hindistan, Rusya ile ticareti sürdürmek için alternatif ödeme sistemi geliştiriyor - Son Dakika

Hindistan, Ukrayna savaşı sonrası finansal sistemlerine ağır yaptırımlar uygulanan Rusya ile ticaretinin aksamaması için alternatif yollar arıyor.

Hindustan Times'ın Hint yetkiliye dayandırdığı habere göre, Rusya'ya uygulanan yaptırımların iki ülke ticareti üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için hükümet harekete geçti.

Yetkili, Hindistan Merkez Bankası ile ülkede faaliyet gösteren SBI ve UCO bankalarının temsilcileri ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Hindistan ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Bir Hint bankası ile anlaşmaya varılacağını aktaran yetkili, söz konusu banka üzerinden Rusya ile ticari ödemelerin rupi-ruble cinsinden yapılacağı yeni bir mekanizma kurulacağını kaydetti.

Yetkili, benzer bir ödeme sisteminin, ABD yaptırımlarına maruz kalan İran'dan petrol ithalatına devam etmek için de kurulduğunu aktardı.

Öte yandan, yeni ödeme sistemi ile Hindistan'ın Rusya'dan daha ucuza petrol alabileceği kaydedildi.

Alternatif ödeme sisteminin işleyişine yönelik değerlendirmelerde bulunan Yeni Delhi'deki Jawaharlal Nehru Üniversitesinde (JNU) araştırmacı Biswajit Dhar, döviz kurunun "büyük olasılıkla" dolara sabitlenerek belirleneceğini söyledi.

Dhar, Hindistan'ın Rusya ile ticaretinden elde edeceği rubleleri dolara dönüştürmeden nasıl kullanacağına ilişkin ise "Ruslar, Hint ithalatçılardan aldığı rupileri daha sonra Hindistan'dan mal satın almak için kullanacak. Hint ihracatçılar da Rusya'dan aldıkları tüm rubleleri Rusya'dan yapılan ithalatları ödemek için kullanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Resmi verilere göre, Hindistan yemeklik yağ ithalatının yüzde 11'den fazlasını, ham petrol ithalatının ise yüzde 2,3'ünü Rusya'dan sağlıyor.

Hükümetin Rusya'dan petrolün yanı sıra yağ ve gübre ithalatına öncelik verdiği belirtiliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısına tepki gösteren Batı'nın uyguladığı yaptırımlar başta Rusya olmak üzere çok sayıda ülke ekonomisini olumsuz etkilerken, petrol fiyatları yükseldi.

Yaptırımlar sonrası tedarik zincirinde meydana gelen sıkıntılar özellikle Rus mallarını ithal eden ülkelerde enflasyon endişelerini arttırdı.