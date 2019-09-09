Hindistan S-400'lerin ön ödemesini yaptı

Hindistan'a yönelik 5 bataryadan oluşacak toplam 5,43 milyar dolarlık S-400 anlaşması iki ülke arasında Ekim 2018'de imzalanmıştı.

Teslimata kısa bir süre içerisinde başlamayı planladıklarını anlatan Borisov, "Teslimatın ön ödemesi yapıldı. Takvim doğrultusunda ilk teslimata 18-19 ay içerisinde başlayacağız." diye konuştu.

Borisov, Rus devlet kanalı Rossiya 1'e yaptığı açıklamada, Hindistan'a yönelik S-400 teslimatında belirlenen takvimin sıkı bir şekilde uygulanacağını söyledi.

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