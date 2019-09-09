Son Dakika Haberleri: Hindistan S-400'lerin ön ödemesini yaptı
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Hindistan S-400'lerin ön ödemesini yaptı

5 dakika önce

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Hindistan'a S-400 teslimatı ile ilgili, "Teslimatın ön ödemesi yapıldı.

Hindistan S-400'lerin ön ödemesini yaptı, System.String[]

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Hindistan'a S-400 teslimatı ile ilgili, "Teslimatın ön ödemesi yapıldı. Takvim doğrultusunda ilk teslimata 18-19 ay içerisinde başlayacağız." dedi.

Hindistan, S 400, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:25 
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