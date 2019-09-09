Hindistan S-400'lerin ön ödemesini yaptı
5 dakika önce
Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Hindistan'a S-400 teslimatı ile ilgili, "Teslimatın ön ödemesi yapıldı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Hindistan'a S-400 teslimatı ile ilgili, "Teslimatın ön ödemesi yapıldı. Takvim doğrultusunda ilk teslimata 18-19 ay içerisinde başlayacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:25
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