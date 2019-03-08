Son Dakika Haberleri: Hindistan Savaş Uçağı Düştü

Hindistan Savaş Uçağı Düştü

1 saat önce

Hindistan'a ait MİG-21 savaş uçağı Pakistan sınırı yakınlarında düştü.

Hindistan Savaş Uçağı Düştü, System.String[]
Hindistan'a ait MİG-21 savaş uçağı Pakistan sınırı yakınlarında düştü. Pilotun sağ olarak kurtulduğu açıklandı.

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait MİG-21 savaş uçağı, Hindistan'ın Racastan eyaletinin Pakistan sınırı yakınlarındaki Bikaner kenti yakınlarında düştü. Uçağın rutin devriye faaliyeti yürüttüğü esnada düştüğü, pilotun kendini fırlatarak kurtulduğu belirtildi. Bikaner yakınlarındaki Nal Hava Üssü'nden kalkan uçağa kalkış esnasında çarpan bir kuşun kazaya sebep olma ihtimali üzerinde duruluyor. - YENİ DELHİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:03 Kaynak: İHA

Pakistan, Hindistan, 3. Sayfa
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