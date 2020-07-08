Hindistan Savunma Bakanı'ndan Çin sınırındaki yol yapım çalışmalarını hızlandırma talimatı - Son Dakika

Hindistan Savunma Bakanı'ndan Çin sınırındaki yol yapım çalışmalarını hızlandırma talimatı

NEW Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'in, Çin sınırındaki stratejik yol yapım çalışmalarını hızlandırma talimatı verdiği bildirildi.

NEW Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'in, Çin sınırındaki stratejik yol yapım çalışmalarını hızlandırma talimatı verdiği bildirildi.

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Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Singh ile üst düzey askeri ve sivil yetkililerin de hazır bulunduğu bir toplantıda, Çin sınırındaki yol yapım çalışmaları gözden geçirildi.

Singh, toplantıda, Sınır Yolları Teşkilatına (BRO) Çin sınırındaki stratejik yol, köprü ve tünel projelerinin tamamlanması talimatı verdi.

Bakan Singh tarafından hızlandırılması istenen yollar arasında iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'nda (LAC) yapımı süren 255 kilometrelik yolun tamamlanması da yer aldı.

LAC'deki yolun tamamlanmasının Hint askeri birliklerinin ihtilaflı bölgedeki hareket kabiliyetini artıracağı belirtiliyor.

Çin ise LAC boyunca çeşitli noktalardaki Hindistan kara yolu ve altyapı çalışmalarına güvenlik gerekçeleriyle itiraz ediyor.

Hindistan ve Çin arasında çatışmanın yaşandığı Ladakh'ta yer alan Galwan Vadisi'ndeki iki ülke askerleri de geri çekilmişti.

Bölgede gerilimi yükselten süreç

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği belirtilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Öte yandan haziran başında iki ülke yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.

Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin, gerilimin düşmesine ilişkin mutabakata vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.?

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.?

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan Savunma Bakanı'ndan Çin sınırındaki yol yapım çalışmalarını hızlandırma talimatı - Son Dakika
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