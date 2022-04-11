Hindistan Savunma Bakanı Singh: "Hindistan, Hint-Pasifik bölgesinde kritik role sahip" - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan Savunma Bakanı Singh: "Hindistan, Hint-Pasifik bölgesinde kritik role sahip"

11.04.2022 23:57
Hindistan Savunma Bakanı Singh: "Hindistan, Hint-Pasifik bölgesinde kritik role sahip"

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ülkesinin Hint-Pasifik bölgesinde kritik bir rolü olduğunu söyledi.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ülkesinin Hint-Pasifik bölgesinde kritik bir rolü olduğunu söyledi.

ANI News'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Savunma Bakanı Rajnath Singh'i dördüncü kez ABD-Hindistan 2+2 Bakanlar Diyaloğu Toplantısı kapsamında Washington'da ağırladı.

Singh, Hindistan'ın, Hint-Pasifik bölgesinde yürüttüğü politikalar kapsamında Hint Okyanusu ve Hint-Pasifik bölgesinde kritik bir role sahip olduğunu belirtti.

Hindistan'ın 2004'teki tsunamide ve Kovid-19 salgını sırasında bölgede önemli bir rol oynadığını vurgulayan Singh, Hindistan-ABD askeri ilişkilerinin, Kovid-19 salgınına rağmen "iletişimde daha yüksek kabiliyet, daha yakın bilgi paylaşımı ve karşılıklı gelişmiş lojistik destek" ile kuvvetlendiğini dile getirdi.

Singh, "Bu, savunma ortaklığımızın artan derinliğinin bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin son birkaç yılda savunma alanında sekiz anlaşma imzaladığını aktaran Singh, "Büyük savunma ortaklığı, Hindistan-ABD stratejik ilişkilerinin en önemli sütunlarından biridir." ifadesini kullandı.

ABD şirketlerinin Hindistan'a yatırım yapmasını dört gözle beklediklerini aktaran Singh, "Son 10 yılda, ABD'den gelen savunma alanındaki tedarikimiz ihmal edilebilir düzeyden 20 milyar doların üzerine çıktı." dedi.

YORUMLAR
500
Biden ve Modi'den ABD-Hindistan ilişkilerini güçlendirme vurgusu Biden ve Modi'den ABD-Hindistan ilişkilerini güçlendirme vurgusu ABD: Hindistan'ın Rusya'dan petrol alması yaptırımların ihlali değil ABD: Hindistan'ın Rusya'dan petrol alması yaptırımların ihlali değil

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan Savunma Bakanı Singh: 'Hindistan, Hint-Pasifik bölgesinde kritik role sahip' - Son Dakika


Son Dakika
23:58 Gürsel Tekin, Haşim Kılıç'ın aday gösterileceği iddiasına son noktayı koydu: Aday CHP kimliğini taşıyacak
23:34 İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili çocuğa karşı cinsel saldırıdan suçlu bulundu
23:29 İsmail Küçükkaya, Fox TV'den ayrıldı mı? sorusuna yanıt geldi
23:12 Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı
23:03 Avusturya Başbakanı Nehammer: Putin, İstanbul'daki barış görüşmelerine hala güveniyor
23:01 Ümit Özdağ: HDP'lilerle sözde anıt önünde poz veren siyasetçiye güven duymuyoruz
22:56 Antalyaspor, Hatayspor'u farka boğdu!
22:03 Ece Seçkin'in paylaşımı olay oldu! Fenerbahçe yeni Yusuf Fahir Baba'sını buldu
21:39 Mehmet Ali Erbil, meşhur programı Çarkıfelek ile geri dönüyor
21:18 Galatasaray, 117 yıllık tarihinde daha kötü bir senaryoyla karşılaşmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 00:04:23. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan Savunma Bakanı Singh: "Hindistan, Hint-Pasifik bölgesinde kritik role sahip" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement