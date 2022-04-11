Hindistan Savunma Bakanı Singh: "Hindistan, Hint-Pasifik bölgesinde kritik role sahip" - Son Dakika

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ülkesinin Hint-Pasifik bölgesinde kritik bir rolü olduğunu söyledi.

ANI News'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Savunma Bakanı Rajnath Singh'i dördüncü kez ABD-Hindistan 2+2 Bakanlar Diyaloğu Toplantısı kapsamında Washington'da ağırladı.

Singh, Hindistan'ın, Hint-Pasifik bölgesinde yürüttüğü politikalar kapsamında Hint Okyanusu ve Hint-Pasifik bölgesinde kritik bir role sahip olduğunu belirtti.

Hindistan'ın 2004'teki tsunamide ve Kovid-19 salgını sırasında bölgede önemli bir rol oynadığını vurgulayan Singh, Hindistan-ABD askeri ilişkilerinin, Kovid-19 salgınına rağmen "iletişimde daha yüksek kabiliyet, daha yakın bilgi paylaşımı ve karşılıklı gelişmiş lojistik destek" ile kuvvetlendiğini dile getirdi.

Singh, "Bu, savunma ortaklığımızın artan derinliğinin bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin son birkaç yılda savunma alanında sekiz anlaşma imzaladığını aktaran Singh, "Büyük savunma ortaklığı, Hindistan-ABD stratejik ilişkilerinin en önemli sütunlarından biridir." ifadesini kullandı.

ABD şirketlerinin Hindistan'a yatırım yapmasını dört gözle beklediklerini aktaran Singh, "Son 10 yılda, ABD'den gelen savunma alanındaki tedarikimiz ihmal edilebilir düzeyden 20 milyar doların üzerine çıktı." dedi.