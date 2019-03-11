Hindistan seçime gidiyor, 1 ay sürecek
1 saat önce
Hindistan'da 900 milyon kişi 1 aydan uzun sürecek yedi aşamalı genel seçimlere katılacak.
Hindistan
'da 900 milyon kişi 1 aydan uzun sürecek yedi aşamalı genel seçimlere katılacak. Pakistan
gerilimi öncesi işsizlik nedeniyle popülaritesini düşen Modi şimdi yeniden favori oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:10
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