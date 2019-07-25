Son Dakika Haberleri: Hindistan sellerle boğuşmaya devam ediyor
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Hindistan sellerle boğuşmaya devam ediyor

35 dakika önce

Hindistan'ın Assam eyaletinde geçen haftaki yoğun yağışların sebep olduğu sellerin etkisi halen sürüyor.

Hindistan sellerle boğuşmaya devam ediyor, System.String[]
Hindistan'ın Assam eyaletinde geçen haftaki yoğun yağışların sebep olduğu sellerin etkisi halen sürüyor. Assam Afet İdaresi yetkilisi, eyalet genelindeki 3 bin 700 köyde 4 milyon 800 bin kişinin selden etkilendiğini söyledi. Bölgede yağışlar azalmasına rağmen selin etkisi hala devam ediyor. Selden kurtulanlar hayvanlarını da kurtarmak için çalışmalar yapıyor.
(İHA)
Hindistan, Assam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:15 Kaynak: İHA
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