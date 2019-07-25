Hindistan sellerle boğuşmaya devam ediyor
35 dakika önce
Hindistan'ın Assam eyaletinde geçen haftaki yoğun yağışların sebep olduğu sellerin etkisi halen sürüyor.
Hindistan Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:15 Kaynak: İHA
'ın Assam
eyaletinde geçen haftaki yoğun yağışların sebep olduğu sellerin etkisi halen sürüyor. Assam Afet İdaresi yetkilisi, eyalet genelindeki 3 bin 700 köyde 4 milyon 800 bin kişinin selden etkilendiğini söyledi. Bölgede yağışlar azalmasına rağmen selin etkisi hala devam ediyor. Selden kurtulanlar hayvanlarını da kurtarmak için çalışmalar yapıyor.
(İHA)
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