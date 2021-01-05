Hindistan, Serum Enstitüsü'nün Covid-19 aşı ihraç yasağını kaldırdı - Son Dakika

Hindistan, Serum Enstitüsü'nün Covid-19 aşılarını ihraç etmesine yönelik olan yasağı kaldırma kararı aldı. Hindistan Serum Enstitüsü İcra Kurulu Başkanı Adar Poonawalla yaptığı açıklamada, Covid-19 aşılarının, Bangladeş, Suudi Arabistan ve Fas'a önümüzdeki birkaç hafta içinde teslim edilmesini beklendiğini aktardı.

Hindistan hükümeti, geçtiğimiz pazar günü aldığı kararla kullanımına onay verdiği Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının üreticisi olan Hindistan Serum Enstitüsü'nün bir süre boyunca başka ülkelere aşı ihracını geçici süreyle yasaklamıştı. Bu kararın ardından Hindistan Serum Enstitüsü İcra Kurulu Başkanı Adar Poonawalla yaptığı basın açıklamasında ise, Hindistan'ın Oxford-AstraZeneca aşılarının ihracını yasakladığını belirterek, "Şu anda yalnızca Hindistan hükümetine aşı verebiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi yaptığı açıklamada, Hindistan'da üretilen Covid-19 aşılarının ihracına başlanacağını belirtti. Bakanlık yetkilisi, Hindistan'ın diğer ülkelere yardım etme planının yolunda gittiğini ifade ederek, "Aşıların piyasaya sürülmesinden sonraki iki hafta içinde, Güney Asyalı komşularımızın bazılarına ihracat yapılmasına izin vereceğiz. İhraç edilen bu aşıların bazılarını hediye olarak ücretini biz ödeyeceğiz ve diğerlerinin ücretlerini ise neredeyse Hindistan hükümetinin aldığı fiyattan vereceğiz" dedi.

Hindistan Federal Sağlık Sekreteri Rajesh Bhushan ise yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Covid-19 aşılarının bu ayın ortasına kadar piyasa sürüleceğine dikkat çekerek, "Aşı, 3 Ocak'ta Acil Kullanım İzni almasının ardından 10 gün içinde piyasaya sürülecek" ifadelerini kullandı.

Poonawalla ise aşı ihracı konusunda yaptığı açıklamada, Hindistan hükümeti tarafından firmasının diğer ülkelerin aşılama kampanyası için aşı ihraç etmesine izin verildiğini aktardı. Poonawalla, Serum Enstitüsünün ve Bharat Biotech firmasının Covid-19 aşılarının sorunsuz bir şekilde kullanıma sunulması için iletişim halinde olduğunu belirterek, "Ülkeler ve insanlar için aşının öneminin farkındayız. Bu nedenle Serum Enstitüsünün ve Bharat Biotech firması olarak ortak amacımız olan Covid-19 aşılarının dünya genelinde kullanıma sunulması için bir araya geldik" dedi.

Hindistan'da son verilere göre toplam Covid-19 vaka sayısı 10 milyon 369 bin 514'e, toplam can kaybı sayısı ise 150 bin 28'e yükseldi.

(İHA)