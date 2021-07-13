Hindistan Serum Enstitüsü, Sputnik V aşısının üretimine başlıyor - Son Dakika

YENİ Hindistan Serum Enstitüsü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının üretimi için Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile iş birliği yapacak.

RDIF'den yapılan açıklamada, dünyanın en büyük aşı üreticilerinden Hindistan Serum Enstitüsü ile Rus Sputnik aşısının üretimi konusunda iş birliğine gidildiği, tarafların eylül ayından itibaren Hindistan'da yılda 300 milyon dozun üzerinde üretim planladığı belirtildi.

Hindistan Serum Enstitüsünün RDIF ile iş birliği kararı, ülkede Kovid-19 vakalarında düşüş devam ettiği sırada alınırken Hindistan'da birçok kentte aşı sıkıntısı yaşanıyor.

Sputnik V, Hindistan'da bugüne kadar onay verilen 4 aşıdan biri.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilip RDIF tarafından fonlanan Sputnik V aşısının kullanımına onay veren ülkeler arasında Türkiye, Meksika, İran, Gana, Sri Lanka, Sırbistan ve Filistin bulunuyor.

Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı, son 4 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Ülkede son 24 saatte 32 bin 906 yeni vaka tespit edildi, 2 bin 20 kişi öldü, 49 bin 7 hasta iyileşti.