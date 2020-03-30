Hindistan sınırında korona virüse kimyasal sprey önlemi - Son Dakika

Hindistan'da göçmen işçilere korona virüs salgını nedeniyle spreyli dezenfekte uygulandı.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Hindistan'nın Uttar Pradeş eyaletinde güvenlik güçleri sınırı geçmek isteyen göçmen işçileri sprey cihazı kullanarak kimyasal madde ile dezenfekte etti. Güvenlik güçleri işçileri sıraya sokarken, ardından kimyasal madde sıkan cihaz ile baştan aşağı dezenfekte etti.



Öte yandan, başka bir bölgede ise yetkililerin işçileri yere oturtarak kimyasal madde ile baştan aşağı yıkadığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Hindistan'ın en kalabalık eyaleti konumunda bulunan Uttar Pradeş'te göçmen işçilere yapılan bu uygulama sosyal medya ve halk tarafından tepki çekti.



Hindistan'da toplam korona virüs vakası bin 71'e, hayatını kaybedenler ise 29'a ulaştı. - YENİ DELHİ