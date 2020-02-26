Hindistan: Son 4 günde 20'den fazla kişi şiddetli eylemlerde can verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan: Son 4 günde 20'den fazla kişi şiddetli eylemlerde can verdi - Son Dakika Dünya

Hindistan: Son 4 günde 20'den fazla kişi şiddetli eylemlerde can verdi

6 saat önce

Hindistan'da, 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda bugüne kadar en az 50 sivil hayatını kaybetti.

Hindistan: Son 4 günde 20'den fazla kişi şiddetli eylemlerde can verdi, System.String[]

Hindistan'da, 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda bugüne kadar en az 50 sivil hayatını kaybetti.


Başkent Yeni Delhi'de 4 gündür devam eden gösterilerde, bir emniyet amiri ve istihbarat görevlisinin de aralarında bulunduğu 27 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, olaylarda 56'sı polis, en az 200 kişinin yaralandığını, hastaneye kaldırılan çok sayıda kişide kurşun yarası bulunduğunu aktardı.

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Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:18 
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