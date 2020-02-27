Hindistan: Son 4 günde 20'den fazla kişi şiddetli eylemlerde can verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan: Son 4 günde 20'den fazla kişi şiddetli eylemlerde can verdi - Son Dakika Dünya

Hindistan: Son 4 günde 20'den fazla kişi şiddetli eylemlerde can verdi

15 dakika önce

Hindistan'da, 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda bugüne kadar en az 50 sivil hayatını kaybetti.

Hindistan'da, 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda bugüne kadar en az 50 sivil hayatını kaybetti.View on euronews

Hindistan: Son 4 günde 20'den fazla kişi şiddetli eylemlerde can verdi

Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:21 
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Son Dakika

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