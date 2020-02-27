Hindistan: Son 4 günde 20'den fazla kişi şiddetli eylemlerde can verdi

Hindistan'da, 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda bugüne kadar en az 50 sivil hayatını kaybetti.View on euronews