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Hindistan: Son 4 günde 20'den fazla kişi şiddetli eylemlerde can verdi
15 dakika önce
Hindistan'da, 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda bugüne kadar en az 50 sivil hayatını kaybetti.
Hindistan'da, 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda bugüne kadar en az 50 sivil hayatını kaybetti.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:21
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