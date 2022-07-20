Hindistan, "Sri Lanka'da devlet başkanlığı seçimlerini etkilediği" iddialarını yalanladı

Hindistan, Sri Lanka Parlamentosunda bugün oylaması yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, Sri Lankalı liderleri etkilemek için siyasi girişimlerde bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Hindistan Yüksek Komisyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yeni Delhi'nin, Sri Lanka'daki siyasi liderleri seçimler konusunda etkilemeye yönelik siyasi düzeydeki çabalarının olduğuna ilişkin medyadaki haberlerin "temelsiz ve tamamen spekülatif" olduğu savunuldu.

Hindistan'ın başka bir ülkenin içişlerine müdahale etmediği vurgulanarak, "Tamamen yanlış olan bu haberleri kategorik olarak reddediyoruz. Bunlar açıkça birilerinin hayal gücünün ürünü." ifadesi kullanıldı.

Hindistan'ın, tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan 22 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın hızlı toparlanması için daha fazla destek vereceği yönündeki açıklamaları siyasi nüfuz kurma tartışmalarını beraberinde getirmişti.

Dışişleri Bakanı Vinay Kwatra liderliğindeki Hint delegasyonu 23 Haziran'da Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ve Başbakan Ranil Wickremesinghe ile bir araya gelmişti.

Sri Lanka'ya 25,7 milyon dolar değerinde insani yardımda bulunan ve 40 bin ton akaryakıt gönderen Hindistan, 23 Nisan'da Sri Lanka'ya 500 milyon dolar daha kredi vereceğini açıklamıştı.

Başbakan Wickremesinghe, "Hindistan, her zaman önemli bir oyuncu olmuştur. Kapılarına istikrarsızlık getiremezler. Sri Lanka'daki istikrarsızlık Hindistan'ın çıkarına değil. Hint enerji firması Adani Group da 500 milyon dolarlık rüzgar enerji santrali yatırımı yapacak." ifadesini kullanmıştı.

Sri Lanka'da devlet başkanı seçimi

Sri Lanka Parlamentosunda bugün yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçildi.

Ekonomik ve siyasi krizdeki ülkenin 225 üyeli parlamentosunda yapılan gizli oylamada, hükümet karşıtı protestoların ardından ülkeden ayrılan ve 14 Temmuz'da elektronik postayla istifa eden 8. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın yerine gelecek isim belirlendi.

Oylamada, Wickremesinghe, 82'ye karşı 134 oyla parti rakibi Dullas Alahapperuma'yı mağlup ederek Devlet Başkanı seçildi.