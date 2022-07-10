Hindistan, Sri Lanka halkının yanında olduğunu bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan, Sri Lanka halkının yanında olduğunu bildirdi

10.07.2022 19:23
Hindistan, Sri Lanka halkının yanında olduğunu bildirdi

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan 22 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka halkının yanında olduğunu bildirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan 22 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka halkının yanında olduğunu bildirdi.

ANI News'in haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, yaptığı açıklamada, "Sri Lanka'daki son gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Hindistan, refah ve ilerleme isteklerini, demokratik araçlar ve değerler, yerleşik kurumlar ve anayasal çerçeve yoluyla gerçekleştirmeye çalışan Sri Lanka halkının yanındadır." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın, Sri Lanka'nın en yakın komşusu olduğunu ve iki ülkenin derin medeniyet bağları paylaştığını belirten Bagchi, "Sri Lanka halkının karşı karşıya olduğu birçok zorluğun farkındayız ve bu zor dönemi aşmaya çalışırken onların yanında olduk." ifadelerine yer verdi.

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da, göstericiler dün Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiği bildirilmişti.

Sri Lanka'daki durum

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

YORUMLAR
500
Sri Lanka'da beklenen oldu: Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa edeceğini açıklandı Sri Lanka'da beklenen oldu: Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa edeceğini açıklandı Sri Lanka'da sosyalist hükümet ekonomiyi batırmıştı! İşgal edilen başkanlık sarayında tomar tomar para ortaya çıktı Sri Lanka'da sosyalist hükümet ekonomiyi batırmıştı! İşgal edilen başkanlık sarayında tomar tomar para ortaya çıktı
Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan, Sri Lanka halkının yanında olduğunu bildirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:19 İlber Ortaylı ile Melih Gökçek arasında hizmet tartışması! Gökçek "Ya cahilsin ya yağcı" deyip Ortaylı'yı TV'de tartışmaya çağırdı
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
18:18 Bayram ziyareti sonrası yürek yakan haber: Kontrolden çıkan araçta yer alan aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
17:46 Mezarlıktan kötü kokular gelince her şey ortaya çıktı! Ölümünden 4 gün sonra ağaca asılı halde cesedini buldular
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
17:19 Sevgilisiyle tatile çıkan Serenay Sarıkaya'nın tarzı sosyal medyayı salladı! İlginç aksesuarlarına beğeni yağdı
17:15 İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı sırada tatilde olduğu iddia edilen İmamoğlu konuştu: Ailemle il dışındaydım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 19:31:05. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan, Sri Lanka halkının yanında olduğunu bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement