Hindistan, Sri Lanka'ya 500 milyon dolar daha kredi verecek - Son Dakika
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Hindistan, Sri Lanka'ya 500 milyon dolar daha kredi verecek

23.04.2022 13:56
Hindistan, Sri Lanka'ya 500 milyon dolar daha kredi verecek

Hindistan'ın Sri Lanka'ya, ülkedeki ekonomik krize destek amacıyla 500 milyon dolar daha kredi vereceği bildirildi.

Hindistan'ın Sri Lanka'ya, ülkedeki ekonomik krize destek amacıyla 500 milyon dolar daha kredi vereceği bildirildi.

Telegraphindia'nın haberine göre, Sri Lanka Maliye Bakanı Ali Sabry, ABD'de yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Sri Lanka'ya ilave kredi sağlayacağını duyurdu.

Sabry, gelecek 9 ayın Sri Lanka için kritik olduğunu vurgulayarak, ülkeye yatırım ve döviz çekmek için uluslararası çevrelerle görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Mali destek için Çin ve Japonya gibi ülkelerle de temas halinde olunduğuna işaret eden Sabry, bu kapsamdaki girişimleri sonucu Hindistan'dan 500 milyon dolar daha kredi temin edileceğini ifade etti.

Sabry, tüm girişimlerinin olumlu sonuçlanması durumunda, 2 milyar dolarlık finansman elde edilmesi halinde ekonomik kötü gidişin frenlenebileceğini aktardı.

Maliye Bakanı Sabry başkanlığındaki heyet, IMF yetkilileriyle görüşmek için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdürüyor.

Hindistan, şimdiye kadar, Sri Lanka'ya 1,5 milyar dolar kredi sağlanmasını onaylamıştı.

Sri Lanka, Kovid-19 salgını ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle 35,5 milyar dolarlık dış borcunu temerrüde düşüreceğini açıklamıştı.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Colombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

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Sri Lanka, Kredi, dolar, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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