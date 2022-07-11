Hindistan, Sri Lanka'ya asker gönderdiğine dair haberleri reddetti - Son Dakika
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Hindistan, Sri Lanka'ya asker gönderdiğine dair haberleri reddetti

11.07.2022 14:24
Hindistan, Sri Lanka'ya asker gönderdiğine dair haberleri reddetti

Hindistan'da yetkililer, Sri Lanka'ya asker gönderildiğine dair medyada yer alan haberleri reddetti.

Hindistan'da yetkililer, Sri Lanka'ya asker gönderildiğine dair medyada yer alan haberleri reddetti.

ANI News'in haberine göre, Hindistan Yüksek Komisyonundan yapılan açıklamada, "Yüksek Komisyon, medyada ve sosyal medyada yer alan Hindistan'ın askerlerini Sri Lanka'ya gönderdiğine ilişkin spekülatif haberleri kesin şekilde reddediyor. Bu haberler ve bu tür görüşler, Hindistan hükümetinin tutumuyla da uyumlu değildir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan BBC'de yer alan haberde, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın Sri Lanka sularında bir donanma gemisinde olduğu belirtildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, dün yaptığı açıklamada, Sri Lanka halkının yanında olduklarını bildirmişti.

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın oradan ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiği bildirilmişti.

Sri Lanka'daki durum

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

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Sri Lanka'da kriz: Protestocular hükümet binasını bastı; Rajapaksa başkanlık sarayını terk etti Sri Lanka'da kriz: Protestocular hükümet binasını bastı; Rajapaksa başkanlık sarayını terk etti Hindistan, Sri Lanka halkının yanında olduğunu bildirdi Hindistan, Sri Lanka halkının yanında olduğunu bildirdi
Kaynak: AA

Sri Lanka, Hükümet, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan, Sri Lanka'ya asker gönderdiğine dair haberleri reddetti - Son Dakika

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