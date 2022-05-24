Hindistan, Sri Lanka'ya destek için 40 bin ton akaryakıt gönderdi - Son Dakika
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Hindistan, Sri Lanka'ya destek için 40 bin ton akaryakıt gönderdi

24.05.2022 14:37
Hindistan, Sri Lanka'ya destek için 40 bin ton akaryakıt gönderdi

Hindistan, yakıt kıtlığıyla mücadele eden komşusu Sri Lanka'ya, 40 bin ton akaryakıt gönderdi.

Hindistan, yakıt kıtlığıyla mücadele eden komşusu Sri Lanka'ya, 40 bin ton akaryakıt gönderdi.

The National News'ün haberine göre, Sri Lanka Yüksek Komisyonu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hindistan'dan gönderilen 40 bin ton akaryakıtın Colombo'ya ulaştığını bildirdi.

Hindistan 22 Mayıs'ta da, Sri Lanka'ya 25,7 milyon dolar değerinde insani yardımda bulunmuş; gemiyle pirinç, süt tozu, ilaç ve medikal malzeme göndermişti.

Hindistan ayrıca Sri Lanka'ya 1,5 milyar dolar kredi sağlanmasını onaylamıştı.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs'ta istifa etmişti. Başbakanın istifası nedeniyle kabine de feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa,12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş; hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

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Kaynak: AA

Akaryakıt, Sri Lanka, Mayıs, India, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan, Sri Lanka'ya destek için 40 bin ton akaryakıt gönderdi - Son Dakika
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