Son Dakika Haberleri: Hindistan su kriziyle boğuşuyor
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Hindistan su kriziyle boğuşuyor

1 saat önce

Hindistan'ın Chennai kenti son 30 yılın en büyük su krizini yaşıyor.

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Hindistan'ın Chennai kenti son 30 yılın en büyük su krizini yaşıyor. Hindistan'da su krizi kritik seviyeye ulaştı. Ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai, son 30 yılın en kötü su kriziyle boğuşuyor. En az 4 su deposunun kuraklık ve sıcak hava dalgası nedeniyle kuruduğu Chennai'de su sıkıntısından yaklaşık 4.6 milyon kişi etkilendi. Şehre tankerlerle su taşınırken, halk kovalarla evlerine su taşıyor. Chennai'de endişe verici seviyelere ulaşan su sıkıntısı Hindistan genelinde de etkili oluyor. Hindistan hükümetine bağlı bir düşünce kuruluşunun raporuna göre, Yeni Delhi, Bengaluru, Chennai ve Haydarabad dahil 21 şehirde 2030 yılına kadar yeraltı suları tükenecek. Rapora göre Hindistan nüfusunun yüzde 40'ı 2030 yılından sonra içme suyuna erişemeyecek.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:55 Kaynak: İHA
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