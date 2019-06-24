Son Dakika Haberleri: - Hindistan Su Kriziyle Boğuşuyor
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- Hindistan Su Kriziyle Boğuşuyor

1 saat önce

- Hindistan su kriziyle boğuşuyorYENİ DELHİ - Hindistan'ın Chennai kenti son 30 yılın en büyük su krizini yaşıyor.

- Hindistan su kriziyle boğuşuyor
YENİ DELHİ - Hindistan'ın Chennai kenti son 30 yılın en büyük su krizini yaşıyor.
Hindistan'da su krizi kritik seviyeye ulaştı. Ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai, son 30 yılın en kötü su kriziyle boğuşuyor. En az 4 su deposunun kuraklık ve sıcak hava dalgası nedeniyle kuruduğu Chennai'de su sıkıntısından yaklaşık 4.6 milyon kişi etkilendi. Şehre tankerlerle su taşınırken, halk kovalarla evlerine su taşıyor.
Chennai'de endişe verici seviyelere ulaşan su sıkıntısı Hindistan genelinde de etkili oluyor. Hindistan hükümetine bağlı bir düşünce kuruluşunun raporuna göre, Yeni Delhi, Bengaluru, Chennai ve Haydarabad dahil 21 şehirde 2030 yılına kadar yeraltı suları tükenecek. Rapora göre Hindistan nüfusunun yüzde 40'ı 2030 yılından sonra içme suyuna erişemeyecek.
- Hindistan Su Kriziyle Boğuşuyor
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:30 Kaynak: İHA
Yeni Delhi, Chennai, Hindistan, Güncel
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