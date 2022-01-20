Hindistan süpersonik BrahMos seyir füzesinin yeni versiyonunu test etti - Son Dakika

YENİ Hindistan'ın, gelişmiş süpersonik Brahmos seyir füzesinin yeni bir versiyonunu başarıyla test ettiği bildirildi.

Hindistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Odişa eyaletindeki Chandipur kıyılarından "gelişmiş yerli teknolojilerle donatılmış, daha verimli ve iyileştirilmiş performansa sahip" yeni versiyon süpersonik BrahMos seyir füzesinin başarılı bir şekilde denediği duyuruldu.

Açıklamada, yüksek manevra kabiliyetine sahip füzenin öngörülen rotayı takip ederek azami menzile ulaştığı ve süpersonik hızda seyrederek tüm görevleri başarıyla yerine getirdiği belirtildi.

Söz konu su füze denemesi, "BrahMos programı için ileriye giden yolda önemli bir kilometre taşı" olarak nitelendirildi.

Hindistan Deniz Kuvvetleri, Kasım 2021 ve 11 Ocak'ta BrahMos süpersonik seyir füzesini denizde başarıyla test etmişti.

Füzenin, 2021 Mayıs'ta Su-30 MKI savaş uçağından, 2021 Eylül'de Odişa'daki Bütünleşik Test Sahası'ndan başarıyla fırlatıldığı duyurulmuştu.

Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan BrahMos füzesi, iki ülke tarafından ortak geliştiriliyor.

Sesten 2,8 kat hızlı BrahMos füzesi havadan, karadan ve denizden fırlatılabiliyor.