- Hindistan toplam korona virüs vak'aları 1 milyonu aştı - Son Dakika

- Hindistan toplam korona virüs vak'aları 1 milyonu aştı

- Hindistan toplam korona virüs vak'aları 1 milyonu aştı Hindistan'da korona virüs yayılmaya devam ediyor.

- Hindistan toplam korona virüs vak'aları 1 milyonu aştı

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YENİ DELHİ - Hindistan'da korona virüs yayılmaya devam ediyor. Ülkede toplam vak'a sayısı 1 milyon 5 bin 760 'a yükseldi.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde korona virüs hızla yayılmaya devam ediyor. Korona virüs vak'alarının 1 milyonu aştığı Hindistan, korona virüsten en çok etkilenen ülkeler sıralamasında 3. ülke oldu. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Güney Asya ülkesinde 34 bin 956 yeni vak'a ile toplam vak'a sayısı 1 milyon 5 bin 760'a çıktı.

Resmi verilere göre Hindistan dünyada korona virüsten en çok etkilenen ülkelerin sıralamasında 3.6 milyon vak'aya sahip olan ABD ve 2 milyon vak'aya sahip olan olan Brezilya'dan sonra geliyor. Hindistan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 bin 602 olarak açıklandı. Yerel kaynaklara göre en çok etkilenen eyaletler sıralamasında Maharaştra, başkent Yeni Delhi ve Tamil Nadu geliyor. Bu eyaletler ülkenin toplam vak'alarının yarısından fazlasını kapsıyor. Hindistan'da daha zayıf sağlık sektörü olan kırsal kısımlarda karantina alanlarının hızlı bir şekilde büyüdüğü öğrenildi. Devam eden virüs nedeniyle yetkililer bazı şehir ve eyaletlerdeki karantinanın uzatılması ve karantinaya uyulması için halkı zorluyor.

Öte yandan ülkede virüs yayılırken Başbakan Narendra Modi hükumetinin bakan ve yetkilileri vatandaşlara seslenerek virüs önlemlerine uymak ve alışmak gerektiğini vurguladı.

Koronavirüs, Yeni Delhi, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Hindistan toplam korona virüs vak'aları 1 milyonu aştı - Son Dakika
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