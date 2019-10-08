Son Dakika Haberleri: Hindistan turistlere yönelik Cammu Keşmir'e seyahat uyarısını kaldırıyor
Son Dakika Dünya Hindistan turistlere yönelik Cammu Keşmir'e seyahat uyarısını kaldırıyor

Hindistan turistlere yönelik Cammu Keşmir'e seyahat uyarısını kaldırıyor

28 dakika önce

Hindistan Cammu Keşmir bölgesine turistlerin ve hacıların gitmemesi yönünde verdiği tavsiye kararını perşembe günü kaldırıyor

Hindistan turistlere yönelik Cammu Keşmir'e seyahat uyarısını kaldırıyor, System.String[]

Hindistan Cammu Keşmir bölgesine turistlerin ve hacıların gitmemesi yönünde verdiği tavsiye kararını perşembe günü kaldırıyor.


Yeni Delhi yönetimi Müslümanların yoğunlukta olduğu özerk bölgenin sahip olduğu bazı hakları kaldırmasının ardından aldığı sıkı önlemleri yavaş yavaş gevşetmeye başladı.

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Yeni Delhi, Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:36 
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