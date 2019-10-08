Hindistan turistlere yönelik Cammu Keşmir'e seyahat uyarısını kaldırıyor
28 dakika önce
Hindistan Cammu Keşmir bölgesine turistlerin ve hacıların gitmemesi yönünde verdiği tavsiye kararını perşembe günü kaldırıyor
Hindistan Cammu Keşmir bölgesine turistlerin ve hacıların gitmemesi yönünde verdiği tavsiye kararını perşembe günü kaldırıyor.
Yeni Delhi yönetimi Müslümanların yoğunlukta olduğu özerk bölgenin sahip olduğu bazı hakları kaldırmasının ardından aldığı sıkı önlemleri yavaş yavaş gevşetmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:36
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