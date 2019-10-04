Son Dakika Haberleri: Hindistan, Türk savunma şirketinin Pakistan için korvet inşa etmesinden rahatsız
Son Dakika Dünya Haber

Hindistan, Türk savunma şirketinin Pakistan için korvet inşa etmesinden rahatsız

1 saat önce

Hindistan'ın, ezeli rakibi Pakistan'la ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle Türk Anadolu Tersanesi'nin bu ülkede savunma alanında yaptığı ticari faaliyetleri yasaklamaya hazırlandığı iddia edildi

Hindistan, Türk savunma şirketinin Pakistan için korvet inşa etmesinden rahatsız, System.String[]

Hindistan'ın, ezeli rakibi Pakistan'la ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle Türk Anadolu Tersanesi'nin bu ülkede savunma alanında yaptığı ticari faaliyetleri yasaklamaya hazırlandığı iddia edildi.


Askeri gemi üreten bir grup özel tersanenin kurduğu TAIS, Hindistan donanması için yapılacak 5 gemiyi kapsayan 2,3 milyar dolarlık ihale kazanmıştı.

Euronews.com'da Görüntüle

Hindistan, Pakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyaya yüklediği videoda şehitlere küfür ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
Bilal Erdoğan: Babam "Bedelli askerlik hakkını kullanmalısın" dedi Kocasını, en iyi koyun güden erkekler arasından seçti İsveç'te belediye meclis üyesinin insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 12:46:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan, Türk savunma şirketinin Pakistan için korvet inşa etmesinden rahatsız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]