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Hindistan Twitter'ı yeni internet düzenlemelerine "kasten uymamakla" itham etti - Son Dakika

Hindistan Twitter'ı yeni internet düzenlemelerine "kasten uymamakla" itham etti

16.06.2021 14:33
Hindistan Twitter'ı yeni internet düzenlemelerine

YENİ Hindistan hükümeti, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı, mayıs sonunda uygulanmaya başlanan ve sosyal medya platformlarına yeni kurallar getiren internet düzenlemesine uymamakla suçladı.

YENİ Hindistan hükümeti, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı, mayıs sonunda uygulanmaya başlanan ve sosyal medya platformlarına yeni kurallar getiren internet düzenlemesine uymamakla suçladı.

Hindistan Teknoloji Bakanı Ravi Shankar Prasad, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, sosyal medya platformunun, 26 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe giren internet düzenlemesine, verilen birden fazla fırsata rağmen "kasıtlı olarak uymama yolunu seçtiğini" belirtti.

Hindistan'daki internet düzenlemeleri söz konusu olduğunda "ifade özgürlüğünün bayrak taşıyıcısı" olarak nitelendirilen Twitter'ın "kasıtlı karşı koyma yoluna" gitmesinin şaşırtıcı olduğunu kaydeden Prasad, "Ayrıca, şaşırtıcı olan şey, Twitter'ın ülke yasalarının gerektirdiği şekilde süreç oluşturmayı reddederek, kullanıcıların şikayetlerini ele almamasıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Prasad, Twitter'ı, bazı içerikleri "sadece beğendiklerine ya da beğenmediklerine uygun olduğunda", manipüle edilmiş medya" olarak etiketlediğini kaydetti.

Hukukun üstünlüğünün Hint toplumunun temeli olduğunu ve Hindistan'da ifade özgürlüğünün anayasal güvence altında bulunduğunun G7 zirvesinde bir kez daha teyit edildiğini belirten Prasad, "herhangi bir yabancı kuruluşun, ülke kanunlarından muaf tutulmak için kendisini Hindistan'da ifade özgürlüğünün bayrak taşıyıcısı olarak göstermesi gibi girişimlerin yersiz olduğunu söyledi.

Twitter, kullanıcı sözleşmesi ve topluluk kuralları uyarınca, yanıltma amacıyla imal edilmiş veya değiştirilmiş medya (video, ses ve görüntü) içeriklerine "manipüle edilmiş medya" ibaresi ekliyor.

Twitter, Hindistan'da yeni internet düzenlemeleri için geçici bir baş uyum görevlisi atadı

Diğer yandan, Twitter'dan dün yapılan açıklamada, Hindistan'daki yeni düzenlemelere riayet etmek için şirketin her türlü çabayı gösterdiği belirtildi.

Şirket, Hindistan'da, yeni düzenlemeler kapsamında zaruri olan geçici baş uyum görevlisini atadığını, yakında Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının konuyla ilgili bilgilendirileceğini kaydetti.

Twitter, geçen ay sonunda uygulamaya girmesiyle yeni kuralları "ifade özgürlüğüne yönelik potansiyel tehdit" olarak nitelendirmişti.

Hindistan'da yeni sosyal medya düzenlemesi şubat ayında kabul edilirken bu kapsamda, sosyal medya şirketlerinin ülkede temsilci bulundurmaları, talep edildiğinde "zararlı içeriklerin" kaynağını bildirmesi ve kaldırması gerekiyor.

Sosyal medya şirketlerinin, talep edildiğinde "zararlı içeriklerin" kaynağını bildirmesi gerekecek

Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ravi Shankar Prasad ile Bilgi ve Yayın Bakanı Prakash Javadekar, 26 Şubat'ta başkent Yeni Delhi'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Enformasyon Teknolojisi Kuralları 2021" adlı taslak düzenlemeyi açıklamıştı.

Prasad, bu kapsamda, sosyal medya şirketlerinin talep edildiğinde "zararlı içeriklerin" kaynağını bildirmesi gerekeceğini belirtmişti.

"Zararlı içeriklerin" kapsamında devlet güvenliği, kamu düzeni, taciz ve zararlı cinsel içerik gibi konuların yer alacağını belirten Prasad, "Hükümet eleştiriyi ve muhalefet hakkını memnuniyetle karşılıyor, ancak sosyal medya kullanıcılarının, sosyal medyanın kötüye kullanımına karşı şikayetlerini dile getireceği bir yapıya sahip olmaları çok önemli." demişti.

Yasal düzenlemenin üzerinden geçen 3 aylık geçici muafiyet süresinin ardından 26 Mayıs'ta uygulanmaya konulan tedbirler, kamuoyunda düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanacağına dair kaygılara sebep olmuştu.

Ülkedeki söz konusu internet düzenlemesiyle Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerine suç niteliği taşıyan paylaşımları kaldırma, kötü niyetli enformasyon yayma girişimlerine karşı kullanıcı trafiğini ve bilgilerini paylaşma ve tüm paylaşımları adli takibe olanak sağlamak üzere üçüncü taraflar için erişilebilir kılacak şekilde düzenleme zorunluluğu getirilmişti.

Sosyal Medya, Twitter, Mayıs, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan Twitter'ı yeni internet düzenlemelerine 'kasten uymamakla' itham etti - Son Dakika


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