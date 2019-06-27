Son Dakika Haberleri: Hindistan uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
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Hindistan uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

24 dakika önce

Hindistan'dan ABD'ye sefer yapan uçağın İngiltere'ye acil iniş yapmasına neden olan bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Hindistan uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı, System.String[]
Hindistan'dan ABD'ye sefer yapan uçağın İngiltere'ye acil iniş yapmasına neden olan bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.
Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, havayolu yetkilileri, Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki Mumbai'den ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark şehrine giden 191 sefer sayılı Air India uçağında bomba olduğuna dair ihbarın asılsız olduğunu açıkladı.
Uçağın kalkışının ardından Mumbai Havaalanı'na gelen tehdit içerikli ihbar telefonu nedeniyle uçağın, tedbir amacıyla Londra'nın kuzeybatısındaki Stansted Havaalanı'na indirildiği, yapılan kontrollerin ardından uçağın yolcularıyla birlikte tekrar havalandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:27 Kaynak: AA
İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Güncel
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