Son Dakika Haberleri: Hindistan Uçakları Pakistan'ı Vurdu

Hindistan Uçakları Pakistan'ı Vurdu

29 dakika önce

Hindistan, bu sabah Pakistan'a hava saldırısı düzenlendiğini ve terör kamplarının vurulduğunu açıkladı.

Hindistan Uçakları Pakistan'ı Vurdu, System.String[]
Hindistan, bu sabah Pakistan'a hava saldırısı düzenlendiğini ve terör kamplarının vurulduğunu açıkladı. Pakistan tarafı ise boş arazilerin vurulduğunu açıklayarak hiçbir zayiatın olmadığını duyurdu.

Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan Cemmu ve Keşmir bölgesinin Hindistan tarafından kontrol edilen Srinagar şehrine terör saldırısı düzenlenmiş 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Hindistan makamları 14 Şubat'ta gerçekleşen saldırıdan Pakistan'ı suçlamış, Pakistan'ın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini duyurmuştu. Bugün Hindistan Tarım Bakanı Gajendra Singh Shekhawat, sosyal medya hesabından, Hint Hava Kuvvetlerinin, Pakistan'ın Muzzaffarabad bölgesine operasyon yaptığını duyurdu. Bakan Shekhawat, uçakların salı erken saatlerde sınırı geçerek terör kamplarını vurduğunu ve tamamen yerle bir ettiğini öne sürdü.

Pakistan: "Zayiat yok"

Pakistan Ordusu Sözcüsü Tüm General Asif Ghafoor, Muzzaffarabad bölgesine yapılan hava saldırısında hiçbir altyapının zarar görmediğini ve ölü ya da yaralı olmadığını duyurdu. Hindistan uçaklarının, sınırı yaklaşık 5 kilometre geçtiğini kaydeden Ghafoor, Pakistan Hava Kuvvetlerinin hızlıca Hindistan uçaklarını kovalayarak sınırın ötesine geri gönderdiğini duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Srinagar'da geçtiğimiz hafta düzenlenen bombalı saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Uygun bir karşılık vereceğiz. Komşumuzun bizi istikrarsızlaştırmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullanmıştı. - KEŞMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:51 Kaynak: İHA

Pakistan, Hindistan, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Terör Örgütü Yandaşları Avrupa Konseyi Binasına Saldırdı! Çok Sayıda Gözaltı Var Sosyal Medyada Tanıştığı Kıza, Cinsel İstismarda Bulundu

22 Yaşındaki Genç Hemşireden, 40 Gündür Haber Yok Lokantada Yemekleri Beğenmeyen Şahıs, 3 Kişiyi Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 10:20:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan Uçakları Pakistan'ı Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]