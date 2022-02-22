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Hindistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye ediyor - Son Dakika

Hindistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

22.02.2022 11:44
Hindistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

Hindistan, bugün gönderilen özel uçakla Ukrayna'da bulunan vatandaşlarının tahliye edildiğini açıkladı.

Hindistan, bugün gönderilen özel uçakla Ukrayna'da bulunan vatandaşlarının tahliye edildiğini açıkladı.

Hindistan, Rusya ve Ukrayna arasında artan savaş gerginliği nedeniyle vatandaşlarını tahliye etme kararı aldı. Bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gönderilen özel uçakla Hindistan vatandaşları ülkeye getirilecek. Hindistan havayollarına ait 200 yolcu kapasiteli Dreamliner B-787 uçağının tahliye edilen Hindistanlılarla birlikte bu akşam ülkeye dönmesi bekleniyor.

"HİNDİSTAN VATANDAŞLARININ REFAHI ÖNCELİĞİMİZDİR"

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi T.S. Tirumurti yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın sınır bölgesi de dahil olmak üzere birçok şehrinde 20 binden fazla Hintli öğrenci ve vatandaş yaşıyor. Vatandaşlarımızın refahı önceliğimizdir" dedi.

Hindistan'ın Kiev Büyükelçiliği ise sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, Ukrayna'daki kriz durumu göz önüne alınarak yolcuların tahliyesi için ek uçuşların düzenlenebileceğini bildirdi.

(İHA)

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Ukrayna, India, Rusya, Kiev, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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