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Hindistan ülkede yaşayan Müslümanların vatandaşlık haklarını engellemeye hazırlanıyor
6 saat önce
Hindistan parlamentosu ülkede yaşayan Müslüman göçmenlere vatandaşlık verilmeden önce bu kişilerin "dini bir teste" tabi tutulmalarını öngören bir kanun tasarısını görüşmeye başladı. Ülkede 200 milyonu aşkın Müslüman nüfus bulunuyor. Tasarıya birçok Müslüman tepki gösterdi
Hindistan parlamentosu ülkede yaşayan Müslüman göçmenlere vatandaşlık verilmeden önce bu kişilerin "dini bir teste" tabi tutulmalarını öngören bir kanun tasarısını görüşmeye başladı.
Söz konusu tasarı yasalaşırsa Müslüman olmayan azınlıkların Hindistan vatandaşlığı almaları kolaylaştırırken, Müslümanların vatandaşlık alması zorlaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:44
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