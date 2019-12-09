Son Dakika Haberleri: Hindistan ülkede yaşayan Müslümanların vatandaşlık haklarını engellemeye hazırlanıyor
Son Dakika Dünya Hindistan ülkede yaşayan Müslümanların vatandaşlık haklarını engellemeye hazırlanıyor - Son Dakika Dünya

Hindistan ülkede yaşayan Müslümanların vatandaşlık haklarını engellemeye hazırlanıyor

6 saat önce

Hindistan parlamentosu ülkede yaşayan Müslüman göçmenlere vatandaşlık verilmeden önce bu kişilerin "dini bir teste" tabi tutulmalarını öngören bir kanun tasarısını görüşmeye başladı. Ülkede 200 milyonu aşkın Müslüman nüfus bulunuyor. Tasarıya birçok Müslüman tepki gösterdi

Hindistan ülkede yaşayan Müslümanların vatandaşlık haklarını engellemeye hazırlanıyor, System.String[]

Hindistan parlamentosu ülkede yaşayan Müslüman göçmenlere vatandaşlık verilmeden önce bu kişilerin "dini bir teste" tabi tutulmalarını öngören bir kanun tasarısını görüşmeye başladı.


Söz konusu tasarı yasalaşırsa Müslüman olmayan azınlıkların Hindistan vatandaşlığı almaları kolaylaştırırken, Müslümanların vatandaşlık alması zorlaşacak.

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Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:44 
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