Hindistan, ulusal güvenlik gerekçesiyle 22 YouTube haber kanalını engelledi - Son Dakika
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Hindistan, ulusal güvenlik gerekçesiyle 22 YouTube haber kanalını engelledi

05.04.2022 22:17
Hindistan, ulusal güvenlik gerekçesiyle 22 YouTube haber kanalını engelledi

Hindistan, ulusal güvenlik gerekçesiyle 4'ü Pakistan merkezli olmak üzere 22 YouTube haber kanalının yasaklandığını açıkladı.

Hindistan, ulusal güvenlik gerekçesiyle 4'ü Pakistan merkezli olmak üzere 22 YouTube haber kanalının yasaklandığını açıkladı.

Press Trust of India'nın haberine göre, Hindistan Bilgi ve Yayın Bakanlığından yapılan açıklamada, engellenen YouTube kanallarının tamamının 2,6 milyar aboneye sahip olduğu bildirildi.

Açıklamada, 18'i Hindistan, 4'ü Pakistan merkezli olmak üzere 22 YouTube haber kanalının ulusal güvenlik gerekçesiyle engellendiği belirtildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, "Birden fazla YouTube kanalı, Hindistan Silahlı Kuvvetleri gibi birçok konuda sahte haberler yaymak için kullanıldı." denildi.

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Som Parkash, 23 Mart'ta, Bilgi Teknolojisi Yasası uyarınca, internet kullanıcılarına güvenilir bir ortam sunmak amacıyla toplam 320 mobil uygulamanın yasaklandığını bildirmişti.

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Pakistan, Youtube, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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