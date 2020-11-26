Hindistan uluslararası uçuşları 31 Aralık'a kadar başlatmayacak - Son Dakika

Hindistan, uluslararası uçuşların 31 Aralık'a kadar yapılmayacağını bildirdi.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uluslararası ticari uçuşlara başlama tarihinin, 31 Aralık'a kadar ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada, kısıtlamanın, SHGM'nin onayladığı uluslararası kargo taşımacılığını kapsamayacağı belirtildi.

Yetkililer, Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uluslararası ticari uçuşların 30 Kasım'a kadar askıya alınması kararını almıştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 524 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 135 bin 223'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.