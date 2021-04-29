Hindistan varyantı: İtalya Hindistan ve Bangladeş'ten ülkeye girişi yasakladı - Son Dakika
BBC

Hindistan varyantı: İtalya Hindistan ve Bangladeş'ten ülkeye girişi yasakladı

29.04.2021 13:32
Hindistan varyantı: İtalya Hindistan ve Bangladeş'ten ülkeye girişi yasakladı, System.String[]

"Hindistan varyantı" olarak anılan koronavirüs türü, Hindu bayramı Kumbh Mela'ya katıldıktan sonra İtalya'ya dönen bir ailede tespit edildi.

"Hindistan varyantı" olarak anılan koronavirüs türü, Hindu bayramı Kumbh Mela'ya katıldıktan sonra İtalya'ya dönen bir ailede tespit edildi. İtalya, Hindistan ve Bangladeş'ten ülkeye girişleri yasakladı.

Ülkenin kuzeyindeki Veneto bölgesinin başkanı Luca Zaia, Hindistan'dan dönen bir aileden baba ve kızında, "Hindistan varyantı" olarak anılan B1617 türü virüse rastlandığını açıkladı.

Vicenza kentine bağlı Villaverla ilçesinde yaşayan Hindistan asıllı aile karantina altına alındı.

Villaverla Belediye Başkanı Ruggero Gonzo, ailenin Hindistan'da Ganj Nehri'nde kutlanan Kumbh Mela bayramına katıldıktan sonra 7 Nisan'da İtalya'ya döndüğünü söyledi.

Gonzo, ailenin yıllardır İtalya'da yaşadığını ve sağlık durumunun ciddi olmadığını da belirtti.

Milyonlarca Hindu'nun katıldığı Ganj Nehri'ndeki Kumbh Mela bayramı kutlamaları, pandeminin seyrine olumsuz etki edeceği endişelerine yol açmış, sağlık uzmanları festivalin iptalini istemişti.

Yetkililer ise tedbirlere uyulacağını savunarak festivali iptal etmemişti.

İtalya'da Hindistan varyantının ilk vakalarının tespit edilmesinin ardından, Hindistan ve Bangladeş'ten ülkeye girişler yasaklandı.

Sağlık Bakanlığı kararıyla, son 14 gün içinde bu iki ülkeden birinde bulunmuş olanlara İtalya'ya giriş izni verilmeyecek.

İtalya'da yasal olarak ikamet edenler ise ülkeye girişlerinde karantinaya alınacak.

Uçaktaki herkes karantinaya alındı

Çarşamba akşamı Hindistan'dan Roma'ya gelen bir uçaktaki 200'den fazla yolcu ve uçuş ekibi de karantinaya alındı.

Yapılan ilk testlerde uçaktaki kişilerden 23'ünün pozitif olduğu belirlendi.

Öte yandan İtalya hükümeti, pandemiyle mücadelede zorlandığı haberleri gelen Hindistan'a tıbbi yardım gönderme kararı aldı.

Hindistan'da hastanelerin Covid-19 hastalarına yeterli oksijen sağlayamadığı haberleri üzerine İtalya bu ülkeye "oksijen üretim sistemi" ve uzman ekip yollayacağını açıkladı.

Hindistan varyantı: İtalya Hindistan ve Bangladeş'ten ülkeye girişi yasakladı

Koronavirüs, Bangladeş, İtalya, India, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan varyantı: İtalya Hindistan ve Bangladeş'ten ülkeye girişi yasakladı - Son Dakika Dünya

BBC

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