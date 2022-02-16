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Hindistan, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmalarını tavsiye etti - Son Dakika

Hindistan, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmalarını tavsiye etti

16.02.2022 13:48
Hindistan, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmalarını tavsiye etti

Hindistan, vatandaşlarına Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimin yol açtığı güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'dan ayrılmaları tavsiyesinde bulundu.

Hindistan, vatandaşlarına Rusya- Ukrayna sınırındaki gerilimin yol açtığı güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'dan ayrılmaları tavsiyesinde bulundu.

The Week sitesinin haberine göre, Hindistan'ın Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi geçici olarak terk etmelerini tavsiye etti, Hint vatandaşlarından Ukrayna'ya ve Ukrayna içinde zorunlu olmayan tüm seyahatlerden kaçınmalarını istedi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ukrayna'daki mevcut durumun belirsizlikleri göz önüne alındığında, Ukrayna'daki Hint vatandaşları, özellikle de kalması zorunlu olmayan öğrenciler, geçici olarak ayrılmayı düşünebilir. Hint vatandaşlarına, Ukrayna'ya ve Ukrayna içinde gerekli olmayan tüm seyahatlerden kaçınmaları da tavsiye edilir. Hindistan vatandaşlarının, Büyükelçiliğin gerektiğinde kendilerine ulaşabilmesi için Ukrayna'daki varlıklarının durumu hakkında Büyükelçiliği bilgilendirmeleri isteniyor."

Büyükelçiliğin Ukrayna'daki Hint vatandaşlarına tüm hizmetleri sağlamak için normal şekilde çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Ukrayna'da ikamet eden Hint vatandaşlarının sayısı tam olarak bilinmiyor.

İngiltere, Kanada, Norveç, Danimarka, Almanya, Hollanda ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülke, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısında bulunmuştu.

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmalarını tavsiye etti - Son Dakika


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