Hindistan: Vatandaşlık yasası göstericilerine saldıran maskeli kişiler protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan: Vatandaşlık yasası göstericilerine saldıran maskeli kişiler protesto edildi - Son Dakika Dünya

Hindistan: Vatandaşlık yasası göstericilerine saldıran maskeli kişiler protesto edildi

6 saat önce

Hindistan'da yüzlerce öğrenci ve profesör Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nde ülkedeki tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı yürüyen protestoculara maskeli kişilerce düzenlenen saldırıyı protesto etti.

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Hindistan'da yüzlerce öğrenci ve profesör Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nde ülkedeki tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı yürüyen protestoculara maskeli kişilerce düzenlenen saldırıyı protesto etti.View on euronews

Hindistan: Vatandaşlık yasası göstericilerine saldıran maskeli kişiler protesto edildi

Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:21 
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