Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Hindistan'ın Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası protesto edildi.