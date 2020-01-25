Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi - Son Dakika

Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Hindistan'ın Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası protesto edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Hindistan'ın Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası protesto edildi.

Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi

İngiltere, Bangladeş, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:53 Kaynak: AA
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