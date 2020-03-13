Son Dakika › Güncel › Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi - Son Dakika
Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi
27 dakika önce
Protestoculardan görüntüler Pankartlardan detaylar Sloganların atılmasıHindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler...
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:17 Kaynak: AA
Protestoculardan görüntüler
Pankartlardan detaylar
Sloganların atılması
Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler devam ediyor.
Endonezya'nın Cakarta kentinde toplanan göstericiler, yasa değişikliğini protesto etti.
.
Son Dakika Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak