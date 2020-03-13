Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi - Son Dakika

Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi

27 dakika önce

Protestoculardan görüntüler Pankartlardan detaylar Sloganların atılmasıHindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler...

Protestoculardan görüntüler

Pankartlardan detaylar

Sloganların atılması

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler devam ediyor.

Endonezya'nın Cakarta kentinde toplanan göstericiler, yasa değişikliğini protesto etti.

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Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi

Afganistan, Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:17 Kaynak: AA
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