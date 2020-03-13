Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi - Son Dakika

Protestoculardan görüntüler

Pankartlardan detaylar

Sloganların atılması

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler devam ediyor.

Endonezya'nın Cakarta kentinde toplanan göstericiler, yasa değişikliğini protesto etti.

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