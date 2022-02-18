Hindistan ve BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzaladı - Son Dakika

Hindistan ve BAE arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalandığı bildirildi.

ANI News'in haberine göre, Hindistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile iki ülke arasında iş birliğinin artırılmasına ilişkin çevrim içi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Liderler görüşme sonrası iki ülke arasında ekonomi, enerji, gıda güvenliği, sağlık ve savunma gibi farklı alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik ortak bildiri yayımladı.

Görüşme öncesi Hindistan ve BAE arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalandı.

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal ile BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq Al Marri tarafından imzalanan ve gümrük tarifelerinin indirilmesini öngören anlaşma ile iki ülke arası ticaretin artırılması hedefleniyor.

Piyush Goyal, anlaşmaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki ülkenin ekonomik ve ticari iş birliğinde "altın döneme" girdiğini belirtti.