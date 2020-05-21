- Hindistan ve Bangladeş'i vuran Amphan Kasırgası bilançoyu arttırıyor- Ölü sayısı 84'e yükseldi - Son Dakika

- Hindistan ve Bangladeş'i vuran Amphan Kasırgası bilançoyu arttırıyor- Ölü sayısı 84'e yükseldi

- Hindistan ve Bangladeş'i vuran Amphan Kasırgası bilançoyu arttırıyor Ölü sayısı 84'e yükseldi Amphan Kasırgası etkili olduğu Bangladeş ve Hindistan'da ölü sayısını 84'e yükseltti.

- Hindistan ve Bangladeş'i vuran Amphan Kasırgası bilançoyu arttırıyor

Ölü sayısı 84'e yükseldi

DAKKA - Amphan Kasırgası etkili olduğu Bangladeş ve Hindistan'da ölü sayısını 84'e yükseltti. Binlerce kişi evini kaybederken Hindistan'da 72, Bangledeş'te 12 kişi hayatını kaybetti.

Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'i vurdu. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının etkili olduğu dönemde bölgeyi vuran kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi. Bengal Körfezi'ne ulaşan kasırganın hızı saatte 185 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeniyle oluşan dalga yüksekliği ise 5 metreye ulaştı. Kasırganın vurduğu pek çok noktada şiddetli rüzgar sonucu araçlar sürüklendi. Ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşanırken kasırganın etkili olduğu her iki ülkede de binlerce kişi evlerini kaybetti.

"Covid-19'dan daha büyük bir felaket"

Kasırgadan en çok etkilenen bölgelerden Hindistan'ın 14 milyon nüfusa sahip Kalküta kentinin yollarının büyük bir kısmı sular altında kaldı. Kentteki havalimanında da büyük hasar oluşurken havalimanının çatısı çöktü. Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee, Kalküta'daki yıkımın "Covid-19'dan daha büyük bir felaket" olduğunu ifade etti. Başbakan Banerjee, "Bölge harap oldu. Bugün savaş benzeri bir durum yaşadım" diyerek kasırganın bıraktığı hasara dikkat çekti.

Batı Bengal'de en çok Güney-Kuzey 24 Parganas ve Doğu Midnapore bölgelerinin kasırgadan etkilendiği aktarıldı. Bangladeş'te ise en kötü etkilenen bölge, büyük alanların sular altında kaldığı Satkhira bölgesi olarak açıklandı.

Ölü sayısı 84'e yükseldi

Amphan Kasırgası toplamda 84 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Hindistan'da 72 kişi, Bangladeş'te de 12 kişi kasırga sonucu öldü. Hindistan'daki can kayıplarının çoğunun Batı Bengal eyaletinde yaşandığı öğrenildi.

Kasırganın yol açtığı hasarın su baskınları ve yolların kapanmasıyla henüz tam olarak tespit edilemediği aktarıldı.

Toplu tahliyeler ve korona virüs

Hindistan ve Bangladeş'te 3 milyon kişi yaşadıkları bölgelerden tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirildi. Toplu tahliyeler, son dönemde dünya genelinde olduğu gibi Hindistan ve Bangladeş'te de etkili olan korona virüs salgında ilan edilen karantina gölgesinde gerçekleştirildi. Hindistan'ın Odisha eyaleti Özel Yardım Komiseri Pradeep Jena, ekiplerin kasırgada hayat kurtarmak ile korona virüs salgınında hayat kurtarmak arasında denge kurmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Covid-19 ve sosyal uzaklaştırma önlemleri kitle tahliyelerini daha zor hale getirdi ve sığınma evleri tam kapasiteye kullanılamadı.

- Hindistan ve Bangladeş'i vuran Amphan Kasırgası bilançoyu arttırıyor- Ölü sayısı 84'e yükseldi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 05:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Hindistan ve Bangladeş'i vuran Amphan Kasırgası bilançoyu arttırıyor- Ölü sayısı 84'e yükseldi - Son Dakika

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