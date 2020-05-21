Hindistan ve Bangladeş'te etkili Amphan Kasırgası'nda ölü sayısı 89'a yükseldi - Son Dakika

YENİ Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerinde etkili Amphan Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a çıktı.

NDTV kanalında yer alan habere göre, Bengal Körfezi'nde oluşan ve hızı saatte 185 kilometreye kadar ulaşan Amphan Kasırgası'nda çok sayıda ev ve ekili alan zarar gördü, ağaçlar köklerinden söküldü.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee, yaptığı açıklamada, eyalette felaket nedeniyle 72 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Banerjee, kasırgada ölenlerin ailelerine yaklaşık 3 bin 300 dolar tazminat verileceğini kaydetti.

Kasırganın eyalet genelinde yaklaşık 13 milyar dolar hasara yol açabileceğini ifade eden Banerjee, "Üç krizle karşı karşıyayız. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), evlerine dönmekte olan binlerce göçmen işçi ve şimdi de kasırga." dedi.

Batı Bengal'in başkenti Kalküta'da evlerin çatısı uçtu. Havalimanı dahil olmak üzere Kalküta'nın büyük bir kısmı su altında kaldı.

Kalkütalı taksi şoförü Cavid Han, yaptığı açıklamada, "Daha önce böyle bir şey görmedik veya işitmedik. Pencereler sarsıldı, ev sallandı, dışarıda ağaçların bazıları yerlerinden söküldü. Öleceğimizi düşündük." şeklinde konuştu.

Odişa eyaletinde de 2 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Bengal'de 500 bin, Odişa'da ise 100 binin üzerinde kişi barınaklara yerleştirildi.

Bangladeş'te 1 milyon kişi elektriksiz kaldı

"Dhaka Tribune"ün haberine göre, Bangladeş genelinde kasırga nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Yetkililer, yüzlerce köyü su bastığını ve yaklaşık 1 milyon kişinin elektriksiz kaldığını kaydetti.

Kasırga nedeniyle Hindistan ve Bangladeş'te yaklaşık 3 milyon kişi tahliye edildi.

Tropikal fırtınalar yılın bu zamanında sıkça görülüyor

Amphan Kasırgası'nın hızının saatte 270 kilometreye kadar ulaştığı bildirilmişti.

Bangladeş ile Hindistan'ı Kasım 2019'da vuran Bulbul Kasırgası'nda ise 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Bengal Körfezi'nde tropikal fırtınalar yılın bu zamanında sıkça görülürken, Odişa'yı 1999'da vuran ve hızı saatte 260 kilometreye ulaşan kasırga, yaklaşık 10 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.