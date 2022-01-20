Hindistan ve Bangladeş'te günlük Kovid-19 vaka sayıları son ayların zirvesinde - Son Dakika

Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle dünya genelinde vaka sayıları artarken, Hindistan ve Bangladeş'te de günlük vaka sayıları son ayların en yüksek seviyesine çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte tespit edilen 317 bin 532 vaka ile toplam vaka sayısı 38 milyon 218 bin 773'e yükseldi. Böylece "son 8 aydır en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

491 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası salgının başından bu yana kayıtlara geçen ölü sayısı 487 bin 693 oldu.

Bangladeş'te son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı

Bangladeş'te 9 bin 500 yeni vaka görüldü. Toplam vaka sayısının 1 milyon 642 bin 294'e çıktığı ülkede, 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölümler 28 bin 176'ya yükseldi.

Ülkede "son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı" görüldü.

Bangladeş'te ilk Omicron varyantı 11 Aralık 2021'de bildirilmişti.