Hindistan ve Bangladeş'teki sellerde can kaybı 124'e yükseldi - Son Dakika
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Hindistan ve Bangladeş'teki sellerde can kaybı 124'e yükseldi

22.06.2022 11:52
Hindistan ve Bangladeş'teki sellerde can kaybı 124'e yükseldi

Hindistan ve Bangladeş'te muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e ulaştı.

Hindistan ve Bangladeş'te muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e ulaştı.

Güneydoğu Asya ülkelerinde günlerdir aralıksız devam eden muson yağmurları hayatı felç etti. Bangladeş'te Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS) tarafından yapılan açıklamada, aşırı yağışların yol açtığı sellerde 64 bölgenin 27'sinde 36 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 2.5 milyon kişiye ev sahipliği yapan Sunamganj'ın en az yüzde 94'ü ve yaklaşık 4 milyon kişiye ev sahipliği yapan Sylhet'in yüzde 85'i sular altında kaldı. Sunamganj ve Sylhet bölgelerinde yaşayan milyonlarca kişi, son 4 günü evlerinin çatısında geçirirken, içme suyu, yiyecek ve ilaçlara erişemedi. Sylhet İslami Yardım Derneği Koordinatörü Jakir Hossain, "Bunun gibi bir şey daha önce hiç görmedim. Suda yüzen cesetleri ve ölü hayvanları gördüm. Hasarın boyutu korkunç. Sığınaklardaki durum korkunç ve ziyaret ettiğimiz sığınma evlerinden birinde 3 kişi öldü. Sağlık merkezlerinin az olması ve içme suyunun kirlenmesi nedeniyle artan ishal ve su kaynaklı hastalık vakaları var" ifadelerini kullandı. Seller nedeniyle yaklaşık 300 bin kişi evlerinden tahliye edilirken, 4 milyon kişinin daha evlerinde mahsur kaldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

122 YILIN EN KÖTÜ SEL FELAKETİ

Bangladeş Afet Yönetimi Departmanı Genel Direktörü Atiqul Haque, Sylhet bölgesindeki sel felaketinin son 122 yılın en kötüsü olduğunu açıklayarak, "Ordu ve donanmanın sel sularında mahsur kalan daha fazla kişiye ulaşmasıyla kurtarma ve yardım operasyonları yoğunlaştırıldı" dedi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bangladeş'teki acil duruma müdahale etmek için 2.5 milyon dolarlık fon arıyor. Yapılan açıklamada, "1,6 milyonu çocuk olmak üzere 4 milyon kişi, ani selde mahsur kaldı. Acil yardıma ihtiyaç var. UNICEF şimdiden 80 bin haneye bir hafta boyunca temiz su sağlayabilecek 400 bin su arıtma tableti gönderdi" denildi.

HİNDİSTAN'DA CAN KAYBI 88 OLDU

Muson yağmurlarının etkili olduğu Hindistan'da bilanço artıyor. Kuzeydoğudaki Assam eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 88'e ulaştı. Eyaletin 32 bölgesinde en az 4.8 milyon kişi selden etkilendi. Askeri yetkililer, federal ve eyalet afet yönetimi yetkilileri, 231 binden fazla kişiyi alçak bölgelerden tahliye ederek barınaklara yerleştirdi. Hindistan Meteoroloji Departmanına göre Assam eyaleti Haziran ayında beklenenden daha fazla yağış gördü.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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