Hindistan ve Çin arasındaki Ladakh krizi yeniden patlak verdi - Son Dakika

Hindistan ve Çin arasındaki Ladakh krizi yeniden patlak verdi

Hindistan, Çin'i son görüşmelerde sınıra yönelik varılan uzlaşının ardından Ladakh bölgesinde provokatif askeri eylemlerde bulunmakla suçladı.

Hindistan ve Çin arasındaki Ladakh krizi yeniden patlak verdi, System.String[]

Hindistan, Çin'i son görüşmelerde sınıra yönelik varılan uzlaşının ardından Ladakh bölgesinde provokatif askeri eylemlerde bulunmakla suçladı.

Hindistan-Çin sınırı arasında Himalayalar'da bulunan tartışmalı sınır bölgesi olan Ladakh'da Haziran ayının ardından bu yana gerilim yeniden tırmandı. Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin askerlerinin Ladakh'taki statükoyu değiştirmek için "provokatif askeri eylemler" gerçekleştirdiği ifade edildi. Çin'in 29 Ağustos gecesi Pangong Tso Gölünün güney kıyısındaki faaliyetlerinin ardından Hint askerlerinin harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, "Konumlarımızı güçlendirmek ve Çin'in sahadaki gerçekleri tek taraflı olarak değiştirme niyetini engellemek için önlemler aldık" ifadelerini kullanıldı. Hindistan'ın barış görüşmelerine bağlı olduğu, ancak toprak bütünlüğünün korunması konusunda da aynı şekilde kararlı olunduğu vurgulandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise sınırdaki bölgede Çin askerlerinin "kontrol hattını asla geçmediği" ifade edildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, her iki tarafın da sahadaki durumla ilgili iletişim halinde olduğunu aktardı.

Öte yandan, Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da iki ülke askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri ölmüştü. - YENİ DELHİ

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Hindistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 12:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hindistan ve Çin arasındaki Ladakh krizi yeniden patlak verdi - Son Dakika


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