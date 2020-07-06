Hindistan ve Çin askerlerinin ihtilaflı bölgeden geri çekilmesi sürüyor - Son Dakika

Hindistan ve Çin askerlerinin ihtilaflı bölgeden geri çekilmesi sürüyor

YENİ Hindistan ve Çin arasındaki çatışmanın yaşandığı Ladakh'ta iki ülke birliklerinin geri çekilme sürecinde ilerleme sağlandığı bildirildi.

YENİ Hindistan ve Çin arasındaki çatışmanın yaşandığı Ladakh'ta iki ülke birliklerinin geri çekilme sürecinde ilerleme sağlandığı bildirildi.

Iraklı Güvenlik Uzmanı Hişam Haşimi, silahlı saldırı sonucu öldü
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin sınırdaki gelişmeler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, her iki tarafın Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca birliklerin tam olarak geri çekilmesini sağlamanın gerekli olduğu konusunda anlaştıkları vurgulandı.

Her iki tarafın, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki farlılıkların çatışmaya dönüşmemesi için sınır bölgelerinde barış ve huzurun muhafaza edilmesi konusunda anlaştıkları, bu bağlamda devam eden geri çekilme sürecinin süratle tamamlanmasında mutabık kaldıkları aktarıldı.

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, gazetecilere yaptığı açıklamada, cephe hattındaki birliklerin geri çekilmesinde ve etkili önlemlerle sınırdaki tansiyonun düşürülmesinde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

"Çin birlikleri 1,6 kilometre geri çekildi"

Hindistan ordusu kaynakları, Çin birliklerinin, iki ülke arasında çatışmanın yaşandığı Galwan Vadisi'nden birliklerini geri çekmeye başladığını dile getirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ordu yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galwan Vadisi'ndeki Çin birliklerinin çadırlarını söktüğünü ve araçlarla geri taşındığını söyledi.

15 Haziran'da 20 Hint askerinin öldüğü "Patrolling Point 14" isimli bölgedeki savunma yapılarının bölgeden kaldırıldığına işaret eden yetkili, Çin birliklerinin söz konusu yerden en az 1,6 kilometre geri çekildiğini ve Hint birliklerinin çekilmeyi yakından izlediğini kaydetti.

Bölgede gerilimi yükselten süreç

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği belirtilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Öte yandan haziran başında iki ülke yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.

Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin mutabakata vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.?

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.?

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:37 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Hindistan ve Çin askerlerinin ihtilaflı bölgeden geri çekilmesi sürüyor - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

18:55 Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim 18:04 Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir 17:27 Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi 17:10 Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:12 ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:39 İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz 09:36 Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi
20:24
Koronavirüsü unutup dansözlü açılış ve köpük partisi yapanlara ceza yağdı
20:16
Maçın ikinci yarısı hızlı başladı! Kayseri'de ilk gol sesi geldi
20:02
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
19:55
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
19:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 22:21:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan ve Çin askerlerinin ihtilaflı bölgeden geri çekilmesi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]